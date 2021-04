"Rimpianti? No, è un bene". Impensabile Elettra Lamborghini, umilia Daniela Martani: veleno all'Isola (Di venerdì 23 aprile 2021) Senza peli sulla lingua, come sempre. Si parla di Elettra Lamborghini, che in un'intervista concessa a Oggi parla della sua esperienza da opinionista all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E sulla conduttrice, la mitica ereditiera afferma: "Ilary è fantastica, il meglio che potesse capitarmi. Difficile trovare una donna così disponibile. La Zanicchi è come una mamma, vabbé, una zia. Io mi fido di pochi, non permetto quasi a nessuno di entrare nella mia vita. Iva mi ha conquistato, le chiedo consigli di continuo", ammette. Dunque, su Tommaso Zorzi, l'altro opinionista: "Tommaso Zorzi lo conosco da tempo e sono felice di averlo ritrovato. Ci eravamo persi. È puntiglioso, preciso, convincente. Chiaramente Tommaso ha uno stile diverso da Iva". Quando le chiedono un commento generale su questa edizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Senza peli sulla lingua, come sempre. Si parla di, che in un'intervista concessa a Oggi parla della sua esperienza da opinionista all'dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E sulla conduttrice, la mitica ereditiera afferma: "Ilary è fantastica, il meglio che potesse capitarmi. Difficile trovare una donna così disponibile. La Zanicchi è come una mamma, vabbé, una zia. Io mi fido di pochi, non permetto quasi a nessuno di entrare nella mia vita. Iva mi ha conquistato, le chiedo consigli di continuo", ammette. Dunque, su Tommaso Zorzi, l'altro opinionista: "Tommaso Zorzi lo conosco da tempo e sono felice di averlo ritrovato. Ci eravamo persi. È puntiglioso, preciso, convincente. Chiaramente Tommaso ha uno stile diverso da Iva". Quando le chiedono un commento generale su questa edizione ...

Advertising

Livia_Morosini : L’unico metodo per non avere “Dolori” è quello di non procurarsi “Piaceri”. Almeno si avranno solo rimpianti! Filos… - _lucadestefano_ : Solo rimpianti. Quest'anno ci possono essere solo rimpianti vedendo la squadra in questa forma. Infortuni e Covi… - ruotologiacomo : Avete rotto le scatole a #Gattuso e lui ora se ne andrà tra mille rimpianti ( fa bene),avete massacrato #Bakayoko p… - CampioneOmaggio : @4n1mo51t1som1n4 @missNormaJane @dianadaroma C'azzecca nella misura in cui io non ricordo rimpianti per aver giocat… - AndreaBonturi : @fattoquotidiano @MaxBax33 erano sicuri anche su di lui ma non è finita bene per la procura... che ha tenuto 5 anni… -