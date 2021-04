Recovery: bozza, cabina regia a P.Chigi su Pnrr, ‘controllo’ al Mef (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – cabina di regia a Palazzo Chigi, coordinamento centrale e monitoraggio al ministero dell’Economia. Uno dei punti più controversi del Recovery Plan, motivo di scontro nel governo Conte, viene ‘risolto’ così dall’esecutivo Draghi.“La cabina, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – si legge nella bozza che arriverà domani in Cdm – ha il compito di verificare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione; di monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa; di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale; di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità; di proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi, nonché le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) –dia Palazzo, coordinamento centrale e monitoraggio al ministero dell’Economia. Uno dei punti più controversi delPlan, motivo di scontro nel governo Conte, viene ‘risolto’ così dall’esecutivo Draghi.“La, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – si legge nellache arriverà domani in Cdm – ha il compito di verificare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione; di monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa; di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale; di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità; di proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi, nonché le ...

