Raspadori | “Destro o sinistro non fa differenza | la completezza è importante Mi ispiro ad Aguero”

Match winner della sfida del Sassuolo in quel di San Siro contro il Milan, Giacomo Raspadori si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del giovane neroverde. Su Aguero, suo modello: "Il secondo gol è un movimento tipico di Aguero. Mi piace molto per il suo modo di giocare con la squadra oltre che per il gol. Mi ispiro a lui, un po' anche a Tevez e Di Natale. Una cosa che mi ripete spesso De Zerbi è che la completezza è importante: bisogna saper fare tutto sul campo da calcio". Sul fatto di trovarsi a suo agio sia con il destro che con il sinistro, come mostrano i due gol ai rossoneri: "Proprio così. Da piccolo ero tutto mancino, anche per scrivere. Mio fratello più grande (che è stato nelle giovanili del Sassuolo e gioca ..."

