Questo dispositivo smart promette di mettere lo smalto in 10 minuti (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell’ampio ventaglio di professioni rivoluzionate dalle nuove tecnologie, finora probabilmente in pochi avrebbero pensato all’estetista. A cambiare le carte in tavolo anche in Questo settore, tra gli altri, è Nimble, un dispositivo smart che promette di mettere lo smalto e asciugare le unghie nell’arco di 10 minuti. Per farlo sfrutta una serie di microcamere ad alta risoluzione che analizzano dimensione, forma e curva di ogni unghia tramite l’elaborazione di 30 immagini. Conclusa la fase preliminare, poi, entra in azione un piccolo braccio meccanico che applica lo smalto in quattro strati: base, doppio strato di colore e uno superiore. L’idea ha ricevuto molti consensi su Kickstarter, con quasi 3.000 sostenitori che hanno investito circa 250 euro per ... Leggi su wired (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell’ampio ventaglio di professioni rivoluzionate dalle nuove tecnologie, finora probabilmente in pochi avrebbero pensato all’estetista. A cambiare le carte in tavolo anche insettore, tra gli altri, è Nimble, unchediloe asciugare le unghie nell’arco di 10. Per farlo sfrutta una serie di microcamere ad alta risoluzione che analizzano dimensione, forma e curva di ogni unghia tramite l’elaborazione di 30 immagini. Conclusa la fase preliminare, poi, entra in azione un piccolo braccio meccanico che applica loin quattro strati: base, doppio strato di colore e uno superiore. L’idea ha ricevuto molti consensi su Kickstarter, con quasi 3.000 sostenitori che hanno investito circa 250 euro per ...

Advertising

jacketizi : Quel diabolico dispositivo per toglierci libertà - Giancristiano Desiderio Solo una grande dittatura e questo è nie… - atzclary_ : Se disponi di una rete internet tramite un cavo di rete a casa/al lavoro, questo potrebbe essere collegato ad un ro… - atzclary_ : Cominciamo con i 3 punti principali che yt considera per contare una visualizzazione. 1. Mac (media access control)… - lpha_bloke : @Marta_Brambilla ...esatto, non capisco questo giochetto a gatto col topo. Ma con Berlusca c’è sempre da aspettarsi… - carolinacnh_ : Ma perché doveva essere questa viola.... o viola scura o viola chiara ma questo? ?????Arriverà un giorno che Apple p… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo dispositivo Apple: i nuovi AirTag non sono una minaccia per la privacy In questo modo uno stesso AirTag che si sposta da un luogo all'altro con il suo legittimo ...che informa l'utente nel caso in cui il suo iPhone dovesse rilevare la presenza di un dispositivo ...

Asg fornirà a Dresda un sistema magnetico innovativo per la cura dei tumori La soluzione combina un dispositivo di risonanza magnetica rotante progettato per il sistema LINAC -... Attraverso questo innovativo sistema unico al mondo e le sue capacità di imaging in tempo reale e ...

Come trasformare il tuo vecchio Samsung Galaxy in un dispositivo smart home Hardware Upgrade WhatsApp rosa è un virus: attenzione alla nuova truffa sul web ma la chiave d’accesso per intrufolarsi nel vostro dispositivo mobile e rubarvi tutti i dati personali sensibili. Una volta installata questa applicazione, non solo si genereranno delle risposte ...

Questo dispositivo smart promette di mettere lo smalto in 10 minuti A cambiare le carte in tavolo anche in questo settore, tra gli altri, è Nimble, un dispositivo smart che promette di mettere lo smalto e asciugare le unghie nell’arco di 10 minuti. Per farlo sfrutta ...

Inmodo uno stesso AirTag che si sposta da un luogo all'altro con il suo legittimo ...che informa l'utente nel caso in cui il suo iPhone dovesse rilevare la presenza di un...La soluzione combina undi risonanza magnetica rotante progettato per il sistema LINAC -... Attraversoinnovativo sistema unico al mondo e le sue capacità di imaging in tempo reale e ...ma la chiave d’accesso per intrufolarsi nel vostro dispositivo mobile e rubarvi tutti i dati personali sensibili. Una volta installata questa applicazione, non solo si genereranno delle risposte ...A cambiare le carte in tavolo anche in questo settore, tra gli altri, è Nimble, un dispositivo smart che promette di mettere lo smalto e asciugare le unghie nell’arco di 10 minuti. Per farlo sfrutta ...