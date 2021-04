Piemonte giallo da lunedì, Cuneo aspetta giovedì (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Piemonte giallo da lunedì’ 26 aprile. E’ arrivata l’ufficialità da parte del ministero della Salute che ha esaminato i dati riguardanti i contagi. Resterà ancora arancione fino a giovedì la provincia di Cuneo, dove l’uscita dalla zona rossa era scattata in ritardo e che dovrà rispettare i 14 giorni necessari per il passaggio da una fascia all’altra. Dunque da lunedì riaprono bar e ristoranti anche per il consumo nei dehors e spazi all’aperto fino a cena. Si potrà andare al cinema e teatro e nei musei. Ritorna anche la scuola in presenza per le superiori. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilda’ 26 aprile. E’ arrivata l’ufficialità da parte del ministero della Salute che ha esaminato i dati riguardanti i contagi. Resterà ancora arancione fino ala provincia di, dove l’uscita dalla zona rossa era scattata in ritardo e che dovrà rispettare i 14 giorni necessari per il passaggio da una fascia all’altra. Dunque dariaprono bar e ristoranti anche per il consumo nei dehors e spazi all’aperto fino a cena. Si potrà andare al cinema e teatro e nei musei. Ritorna anche la scuola in presenza per le superiori. L'articolo proviene da Nuova Società.

