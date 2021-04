Ostia | evade dai domiciliari per minacciare e aggredire la ex | arrestato 57enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nuovamente, in flagranza, undi. L’uomo, già sottoposto agli arrestiper i maltrattamenti posti in essere nei confronti della propria ex compagna, ha approfittato di un permesso concessogli per motivi sanitari per presentarsi presso il luogo di lavoro della donna dove ha tentato di bloccarla, salendo anche sulla vettura della donna che, terrorizzata, ha chiesto aiuto. L’immediato intervento dei Carabinieri ha posto fine alle azioni dell’uomo che è stato immediatamentee riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato competente. su Il Corriere della Città.