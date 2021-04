Oscar postumo a Chadwick Boseman o all' ultraottantenne Anthony Hopkins – padre affetto da Alzheimer e accudito da Olivia Colman?

(Di venerdì 23 aprile 2021) A differenza della categoria Migliore attrice, in cui è difficilissimo prevedere chi vincerà, per i Migliori attore degli2021 la partita pare già vinta in partenza. Con molte probabilità sarà infatti– attore scomparso lo scorso agosto a 42 anni e candidato per Ma Rainey’s Black Bottom – a trionfre.2021: i cinque candidati a Migliore attore protagonisti guarda le foto, star di Black Panther, sarebbe così il terzo attore a vincere un...

... il supereroe Black Panther e che, morto a soli 44 anni nell'agosto 2020, è ora candidato,, tra i migliori protagonisti. Della sua performance in "Ma Rainey's Black Bottom" vale un...L'attore di Black Panther, scomparso lo scorso 28 Agosto , potrebbe diventare il terzo attore a vincere un, dopo Peter Finch (migliore attore protagonista per Quinto Potere ) e Heath ...Cinque anni dopo, grande commozione per la vittoria postuma di Heath Ledger nei panni di Joker, la famiglia ritira per conto della figlia Matilda, aveva 3 anni, l'Oscar come miglior attore non ...L’asso agli Oscar di “Ma Rainey’s Black Bottom“ è però Chadwick Boseman: l’attore che interpretava, diretto da Ryan Coogler, il supereroe Black Panther e che, morto a soli 44 anni nell’agosto 2020, è ...