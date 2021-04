Naufragio migranti, Gino Strada: “Assoluta vergogna dell’Europa” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ancora una volta contiamo i morti nel Mediterraneo, sono indignato e allo stesso tempo intristito. E’ un’Assoluta vergogna dell’Europa”. Così Gino Strada, fondatore di Emergency, commenta all’Adnkronos il Naufragio di 130 persone nel Mediterraneo centrale. “Si ripete in modo impressionante lo stesso film – afferma Strada – E’ il film dell’egoismo, dell’indifferenza, della sostanziale negazione dei diritti delle persone. Bisognerebbe trovare il modo di interrompere questo atteggiamento inaccettabile in un Paese civile”. Contro i rischi, “i canali umanitari sicuri risolverebbero in grossa parte il problema dell’immigrazione – sostiene il fondatore di Emergency – Ma sono anni che li chiediamo e anni che questa voce cade nel vuoto”. E su Matteo Salvini, che a proposito ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ancora una volta contiamo i morti nel Mediterraneo, sono indignato e allo stesso tempo intristito. E’ un’”. Così, fondatore di Emergency, commenta all’Adnkronos ildi 130 persone nel Mediterraneo centrale. “Si ripete in modo impressionante lo stesso film – afferma– E’ il film dell’egoismo, dell’indifferenza, della sostanziale negazione dei diritti delle persone. Bisognerebbe trovare il modo di interrompere questo atteggiamento inaccettabile in un Paese civile”. Contro i rischi, “i canali umanitari sicuri risolverebbero in grossa parte il problema dell’immigrazione – sostiene il fondatore di Emergency – Ma sono anni che li chiediamo e anni che questa voce cade nel vuoto”. E su Matteo Salvini, che a proposito ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - repubblica : ?? Migranti, naufragio al largo della Libia: secondo fonti umanitarie potrebbero essere morte 120 persone - RaiNews : #Migranti. Naufragio al largo della #Libia, muoiono in 130. Sassoli: 'Governi incapaci, diano poteri all'Ue' ? - ricraspanti : RT @amnestyitalia: ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libiche.… -