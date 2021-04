Monica Nappo | carriera e curiosità | chi è l’attrice napoletana

(Di venerdì 23 aprile 2021), ha avuto unadivisa tra il teatro, la televisione e il cinema, presterà il volto all’attivista politica Adele Faccio con la pellicola “Il segno delle donne”., chi èitaliana,e successi (Getty Images)Una docu fiction su Rai Storia, diretta da Marco Spagnoli, il quale ha messo in evidenza le donne e tute le loro sfaccettature. In questo casoha capito il valore della storia di Adele Faccio e ha fatto in modo di raccontarla al meglio. Il film è stato scritto durante il lockdown,ha anche scritto un monologo dedicato alle donne, fu la prima donna a vincere un concorso nazionale per comici. Vanta esperienza come regista di teatro, ed è sempre stata ...

, invece, veste i panni di Adele Faccio, attivista politica impegnata sul fronte dei diritti delle donne e nella battaglia per la legge sull'aborto; e Matilde Gioli è l'attrice teatrale e ...Adele Faccio, interpretata da, è la protagonista di " Il Segno delle Donne ", una co - produzione Rai Storia ? Anele, che Rai Cultura presenta lunedì 8 marzo 2021 alle 23.15 su Rai ...Monica Nappo, ha avuto una carriera divisa tra il teatro, la televisione e il cinema, presterà il volto all’attivista politica Adele Faccio con la pellicola “Il segno delle donne”. Monica Nappo, chi è ...Tra il cinema e il teatro chi sta soffrendo di più e chi rischia di non “riaprire”? Dobbiamo intrattenere però non possiamo lamentarci come gli altri lavoratori. L'ultimo suo lavoro come attrice a tea ...