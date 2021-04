M5s | Formigoni | ' sorpreso da polemiche vitalizi | ma è incoerenza | provo pena per loro' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - "I 5stelle non mi hanno impressionato -dice- ho solo avuto un po' di pietà e compassione per, gente che si sveglia la mattina e deve trovare chi colpire, chi insultare, chi aggredire". Del resto "vivono per questo. Salvo poi avere un capo, come Grillo, che fa esattamente l'opposto". Perché "quando si tratta di lui, non esita a insidiare la magistratura, che per lui era intoccabile; invoca il garantismo per il figlio, quandosono sempre stati giustizialisti. Ci rendiamo conto di quante contraddizioni?" "Lasituazione poi - aggiunge- ormai è sotto gli occhi di tutti: rispetto al 32% di consensi che avevano preso nel 2018, hanno già perso molti voti, come si è visto alle europee e credo che alle prossime elezioni ne perderanno ancora di più. I sondaggi li danno in costante ribasso. ...