LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: duello Nagornyy-Belyavaskiy per l’oro. Bartolini cade (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE 17.45 Tra poco la terza rotazione. Bartolini, i russi, Onder, Asil agli anelli. Jarman alla sbarra. Patron al volteggio. 17.42 Classifica al termine della seconda rotazione. Il russo David Belyavskyi è al comando con 29.333, precede il connazionale Nikita Nagornyy (29.066) e il britannico Jake Jarman (28.599). Stefano Patron 16mo con 26.566, Nicola Bartolini 18mo (26.400) appena dietro a Pablo Braegger. 17.39 Nicola Bartolini 11.900 (4.8) al cavallo. cade anche Pablo Braegger. 17.38 Ci avviciniamo alla conclusione della seconda rotazione, mancano il punteggio di Bartolini e l’esercizio al cavallo di Braegger. 17.36 Discreto 13.133 per Stefano Patron agli ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE 17.45 Tra poco la terza rotazione., i russi, Onder, Asil agli anelli. Jarman alla sbarra. Patron al volteggio. 17.42 Classifica al termine della seconda rotazione. Il russo David Belyavskyi è al comando con 29.333, precede il connazionale Nikita(29.066) e il britannico Jake Jarman (28.599). Stefano Patron 16mo con 26.566, Nicola18mo (26.400) appena dietro a Pablo Braegger. 17.39 Nicola11.900 (4.8) al cavallo.anche Pablo Braegger. 17.38 Ci avviciniamo alla conclusione della seconda rotazione, mancano il punteggio die l’esercizio al cavallo di Braegger. 17.36 Discreto 13.133 per Stefano Patron agli ...

