Librerie | è crisi nera

(Teleborsa) – Per le Librerie è sempre più crisi. A lanciare l'allarme e a chiedere un incontro alle Commissioni Cultura di Camera e Senato è Sil Confesercenti che, proprio nella giornata mondiale del libro, torna a denunciare come nel Paese si stia assistendo ad una moria di negozi fisici, stremati dalla pandemia e dalla crescita del numero delle Librerie online. "I primi mesi del 2021 – dice la presidente Cristina Giussani – come confermano i dati contenuti nel Libro Bianco Cepell (Centro per il libro e la lettura del Mibact), dimostrano come il peso delle vendite on-line sia sempre più opprimente per le Librerie. Nonostante la legge sul libro, alcuni segmenti di mercato sono in grave difficoltà, come Librerie e cartoLibrerie che si occupano di scolastica, le universitarie e quelle ...

