Lazio sconfitta | duro comunicato | “Episodi sotto gli occhi di tutti”

La Lazio non digerisce la sconfitta com Napoli. Con un comunicato ufficiale la società biancoceleste si lamenta per l'arbitraggio di durante la sfida Napoli-Lazio. Ecco il comunicato della società presieduta da Lotito: Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli Episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti. La Lazio ha protestato moltissimo per il rigore assegnato al Napoli da ...

