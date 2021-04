Juve, il futuro di Cristiano Ronaldo tra nervosismo e riflessioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha vissuto momenti migliori Cristiano Ronaldo . Gli ultimi dieci giorni lo hanno infatti diventare protagonista al contrario della Juve , che invece avrebbe bisogno di lui per non fallire l'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha vissuto momenti migliori. Gli ultimi dieci giorni lo hanno infatti diventare protagonista al contrario della, che invece avrebbe bisogno di lui per non fallire l'...

Ultime Notizie dalla rete : Juve futuro Juve, il futuro di Cristiano Ronaldo tra nervosismo e riflessioni Poi il fastidio agli adduttori che lo ha portato a decidere di tirarsi fuori dalla lotta prima di Atalanta - Juve , assenza che ha generato più di un malumore nonostante le dichiarazioni in sua ...

Mercato Juventus: tempo di scelte per Cristiano Ronaldo e Dybala In realtà, il futuro di Paulo Dybala sarebbe ancora un mistero. Il rinnovo è congelato da tanto ... OMNISPORT - 23 - 04 - 2021 09:19 Cristiano Ronaldo, storia di CR7: foto, record, Juve e curiosità

Cristiano Ronaldo valuta il futuro: mandato a Jorge Mendes per il ritorno allo United. E Solskjaer apre Al momento Cristiano Ronaldo però gioca per la Juventus, percepisce un ingaggio monstre da 31 ... la stagione non è andata come aveva immaginato e il futuro sembra ora pieno di incognite. Il Real ...

