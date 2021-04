Il Paradiso delle Signore, trama 23 aprile: una sorpresa inaspettata (Di venerdì 23 aprile 2021) L'ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore si rivelerà più intrigante ed avvincente che mai, come spiega la trama di oggi, venerdì 23 aprile. Innanzitutto, la situazione di Giuseppe Amato si farà sempre più complicata dopo che l'uomo ha accettato di lasciarsi coinvolgere dai loschi affari di Girolamo ricorrendo al prestito di Salvatore. L'uomo, infatti, sarà costretto a confessare ad Agnese che non è in grado di restituire quel denaro al figlio e questa notizia destabilizzerà la moglie. Quest'ultima si ritroverà di nuovo distante dal marito e inevitabilmente si riavvicinerà ad Armando a cui non ha mai smesso di pensare e di sentirsi legata. Intanto, Ludovica aspirerà al al ruolo di vicepresidentessa del Circolo che quasi sicuramente le verrà attribuito. La giovane sarà molto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 aprile 2021) L'ultima puntata della settimana de Ilsi rivelerà più intrigante ed avvincente che mai, come spiega ladi oggi, venerdì 23. Innanzitutto, la situazione di Giuseppe Amato si farà sempre più complicata dopo che l'uomo ha accettato di lasciarsi coinvolgere dai loschi affari di Girolamo ricorrendo al prestito di Salvatore. L'uomo, infatti, sarà costretto a confessare ad Agnese che non è in grado di restituire quel denaro al figlio e questa notizia destabilizzerà la moglie. Quest'ultima si ritroverà di nuovo distante dal marito e inevitabilmente si riavvicinerà ad Armando a cui non ha mai smesso di pensare e di sentirsi legata. Intanto, Ludovica aspirerà al al ruolo di vicepresidentessa del Circolo che quasi sicuramente le verrà attribuito. La giovane sarà molto ...

