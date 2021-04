«Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata» (Di venerdì 23 aprile 2021) Ottant’anni e non sentirli. Mara Maionchi è così. Anche dopo aver spento ottanta candeline, la produttrice discografica più famosa d’Italia non perde la sua vena ironica e sui social festeggia con una vecchia foto e un hashtag che la dice lunga sul suo pensiero e sulla sua età: #meglio40X2. X Leggi anche › Come funziona “LOL: Chi ride è fuori”: lo show in cui Mara Maionchi e Fedez premiano le statue di sale › Mara Maionchi debutta a 79 anni su TikTok: «Il momento è storico» Mara Maionchi e quella foto di tanti anni fa Leggi anche › Preservativo, la campagna con Mara Maionchi e i consigli per i giovani ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) Ottant’anni e non sentirli. Mara Maionchi è così. Anche dopo aver spento ottanta candeline, la produttrice discografica più famosa d’Italia non perde la sua vena ironica e sui social festeggia con una vecchia foto e un hashtag che la dice lunga sul suo pensiero e sulla sua età: #meglio40X2. X Leggi anche › Come funziona “LOL: Chi ride è fuori”: lo show in cui Mara Maionchi e Fedez premiano le statue di sale › Mara Maionchi debutta a 79 anni su TikTok: «Il momento è storico» Mara Maionchi ela foto di tanti anni fa Leggi anche › Preservativo, la campagna con Mara Maionchi e i consigli per i giovani ...

Advertising

ZZiliani : Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma… - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - juventusfc : La leggenda non dorme mai. Nemmeno di notte. ?? Nemmeno durante questa lunga notte dei Musei. Ma presto tornerà l'al… - gipipopi : RT @AnnamariaBiello: @andrea_binda Grazie Andrea, per avere ricordato Marchionne, quell’atto di disprezzo alla sua morte è stato terribile.… - ax3lah : @makexright grazie per l’opportunità ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie per AAA cercasi vecchie fotografie di camion e trasporti per un viaggio nella storia dell'autotrasporto ... in occasione delle iniziative avviate per celebrare il proprio 50 compleanno. Ed è proprio guardando fotografie come questa, oltre a numerose altre raccolte grazie alla collaborazione delle imprese ...

Avete vecchie foto di camion e trasporti per aiutarci a viaggiare nella storia dell'autotrasporto? ... in occasione delle iniziative avviate per celebrare il proprio 50 compleanno. Ed è proprio guardando fotografie come questa, oltre a numerose altre raccolte grazie alla collaborazione delle imprese ...

Inglese: "Grazie per l'affetto" Forza Parma Biondo di primavera, le tecniche e le sfumature da sperimentare Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart. «Il colore di ...

Pesca, evitato il disimpegno dei fondi Fep La Campania ha evitato il disimpegno automatico dei fondi per il Fep, il Fondo europeo per la pesca. Un risultato estremamente importante per il comparto che, grazie ai fondi comunitari, ha potuto usu ...

... in occasione delle iniziative avviatecelebrare il proprio 50 compleanno. Ed è proprio guardando fotografie come questa, oltre a numerose altre raccoltealla collaborazione delle imprese ...... in occasione delle iniziative avviatecelebrare il proprio 50 compleanno. Ed è proprio guardando fotografie come questa, oltre a numerose altre raccoltealla collaborazione delle imprese ...Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart. «Il colore di ...La Campania ha evitato il disimpegno automatico dei fondi per il Fep, il Fondo europeo per la pesca. Un risultato estremamente importante per il comparto che, grazie ai fondi comunitari, ha potuto usu ...