Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro (Di venerdì 23 aprile 2021) Forse non tutti lo sanno, ma il cantante Achille Lauro è fidanzato e la sua ragazza si chiama Francesca, una ragazza mora e tatuata, completamente sconosciuta al mondo dello spettacolo. E' stato il cantante a rivelare a Mara Venier nel salotto di Domenica In, che è ormai da anni felicemente fidanzato da anni con una ragazza sua coetanea del tutto estranea al mondo della musica e della televisione che si chiama, appunto, Francesca. Francesca e Achille Lauro sono molto riservati Francesce e Achille sono molto riservati ed è raro 'beccarli' insieme nei loro momenti di vita quotidiana. Hanno in comune la passione per i tatuaggi e l'essere due spiriti mai convenzionali. Potrebbe essere lei Francesca la ragazza di ...

