Flick | “Per giocare in Europa bisogna passare dal campionato Questo è il modo più onesto”

In conferenza stampa, Hans Flick, ha parlato della Super Lega e del fatto che domani il Bayern Monaco potrebbe vincere il campionato: "La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League e vincere titoli internazionali. Essere in testa dopo 34 giornate: questa è la competizione più onesta. È un campionato meritato. Speriamo di vincere il campionato domani contro il Mainz".

