Figliuolo da? la sveglia sulla scuola: “Presto un piano sul testing per ripartire in sicurezza a settembre” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Fare Presto per far ripartire la scuola, di ogni ordine e grado, in sicurezza e in presenza dal prossimo anno scolastico” per “evitare che si ripeta quel che è successo da settembre a oggi”, con la scuola riaperta e richiusa a ogni sbalzo della curva epidemica. Questo, in sintesi, il messaggio - in parte esplicito in parte contenuto tra le righe - affidato alla lettera che la struttura commissariale per l’emergenza ha inviato qualche giorno fa a Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Protezione Civile, Comitato tecnico scientifico, Istituto Superiore di Sanità e Inail. Oggetto della missiva - che HuffPost pubblica in esclusiva- firmata dal capo di gabinetto della struttura, “misure di testing, contact tracing e di supporto a premessa della riapertura ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “Fareper farla, di ogni ordine e grado, ine in presenza dal prossimo anno scolastico” per “evitare che si ripeta quel che è successo daa oggi”, con lariaperta e richiusa a ogni sbalzo della curva epidemica. Questo, in sintesi, il messaggio - in parte esplicito in parte contenuto tra le righe - affidato alla lettera che la struttura commissariale per l’emergenza ha inviato qualche giorno fa a Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Protezione Civile, Comitato tecnico scientifico, Istituto Superiore di Sanità e Inail. Oggetto della missiva - che HuffPost pubblica in esclusiva- firmata dal capo di gabinetto della struttura, “misure di, contact tracing e di supporto a premessa della riapertura ...

