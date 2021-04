Facebook, un nuovo bug espone le email di milioni di utenti (Di venerdì 23 aprile 2021) Una vulnerabilità di Facebook avrebbe esposto milioni di indirizzi e-mail degli utenti: è quanto rivelato da un ricercatore anonimo, dopo che il colosso è riuscito a risolvere la falla. Il ricercatore ha creato anche un video che ne spiega il funzionamento, mostrando uno strumento in grado di collegare gli account Facebook ai rispettivi indirizzi e-mail, in grado di elaborare fino a cinque milioni di indirizzi e-mail al giorno. L’esperto di sicurezza ha inoltre detto di aver segnalato il bug a Facebook prima di renderlo pubblico, ma che l’azienda aveva minimizzato il tutto ritenendo il rischio irrilevante. Successivamente a questo evento un portavoce del colosso di Menlo Park ha fatto sapere che il colosso aveva “erroneamente” chiuso anzitempo la segnalazione anziché instradarla verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Una vulnerabilità diavrebbe espostodi indirizzi e-mail degli: è quanto rivelato da un ricercatore anonimo, dopo che il colosso è riuscito a risolvere la falla. Il ricercatore ha creato anche un video che ne spiega il funzionamento, mostrando uno strumento in grado di collegare gli accountai rispettivi indirizzi e-mail, in grado di elaborare fino a cinquedi indirizzi e-mail al giorno. L’esperto di sicurezza ha inoltre detto di aver segnalato il bug aprima di renderlo pubblico, ma che l’azienda aveva minimizzato il tutto ritenendo il rischio irrilevante. Successivamente a questo evento un portavoce del colosso di Menlo Park ha fatto sapere che il colosso aveva “erroneamente” chiuso anzitempo la segnalazione anziché instradarla verso ...

