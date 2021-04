Economist | su Draghi aspettative irrealistiche dell’Italia e dell’Europa | “Il presidente del Consiglio non è l’uomo dei miracoli”

Advertising

fedeedoscana : RT @dorinileonardo: Bel pezzo dell'Economist su Mario Draghi e le aspettative su di lui - dorinileonardo : Bel pezzo dell'Economist su Mario Draghi e le aspettative su di lui - carloalberto : @a_presbitero @monacelt Qui invece un commento di @TheEconomist sul DEF, in linea con quanto esposto e con analogo… - StivalDaniele : RT @marcobreso: Secondo l'Economist, le aspettative di cambiamento riposte in Draghi sono fortemente esagerate - RbRaffaella : L'Economist si sfila dal coro dei media adulatori di #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Economist Draghi

Il Fatto Quotidiano

L'che sarà oggi in edicola si chiede senza troppi giri di parole se sul governo, in Italia e in Europa, non ci sia un eccesso di aspettative tale da aver trasformato l'ex presidente ...... spiega Gregorio De Felice, Head of Research and Chiefdi Intesa. La reazione è comunque ... "Se oggi immaginassimo un Paese senza il governo, avrei grossissime perplessità sulle ...Paul Diggle è uno dei più seguiti osservatori delle mosse della Bce nel suo ruolo di senior economist di Aberdeen Standard investments. Alla vigilia della riunione del board di ieri aveva individuato ...La domanda qui è per cosa i debiti sono stati utilizzati: per misure temporanee o per lanciare riforme“. Su debito come Draghi. Insomma, è ancora prematuro non solo ritirare gli acquisti degli asset, ...