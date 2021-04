Demon's Souls per PS5 è solo l'inizio: Bluepoint Games al lavoro su un gioco che 'supererà i limiti dello studio' (Di venerdì 23 aprile 2021) Bluepoint Games che ha lavorato al remake di Demon's Souls per PlayStation 5, sta concentrando i suoi sforzi in un nuovo progetto. Secondo quanto riportato dal profilo aggiornato di LinkedIn del chief technology officer Peter Dalton, il team è al lavoro su un titolo non ancora annunciato che "spingerà i limiti di ciò che è capace di fare Bluepoint Games". Sfortunatamente del gioco non si sa praticamente nulla, ma si prevede che il suo sviluppo sia iniziato almeno un anno prima dell'uscita di Demon's Souls. Sia Sony che Bluepoint Games sono state al centro di una serie di rumor indicanti un remake di Metal Gear Solid o un reboot di Silent Hill. Si diceva addirittura che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)che ha lavorato al remake di'sper PlayStation 5, sta concentrando i suoi sforzi in un nuovo progetto. Secondo quanto riportato dal profilo aggiornato di LinkedIn del chief technology officer Peter Dalton, il team è alsu un titolo non ancora annunciato che "spingerà idi ciò che è capace di fare". Sfortunatamente delnon si sa praticamente nulla, ma si prevede che il suo sviluppo sia iniziato almeno un anno prima dell'uscita di's. Sia Sony chesono state al centro di una serie di rumor indicanti un remake di Metal Gear Solid o un reboot di Silent Hill. Si diceva addirittura che ...

