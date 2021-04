D’Amato | tema del territorio è centrale per futuro

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. – L’assessore della Regione Lazio alla Sanita’, Alessio, e’ intervenuto alla Luiss Business School nell’ambito delle attivita’ formative dell’Executive Master in Management della Filiera della Salute. Collegati da remoto, hanno seguito l’intervento anche gli studenti dei percorsi DAS, Risk management in Sanita’, Lean Health management, pensati per offrire agli attuali e futuri dirigenti delle aziende sanitarie gli strumenti strategici necessari per guidare le rapide trasformazioni del settore. “Luiss Business School investe da anni nella formazione di figure manageriali nell’ambito della sanita’- ha dichiarato in apertura il Direttore Luiss Business School Paolo Boccardelli- settore che rappresenta una priorita’ per il nostro Paese. Il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico hanno negli ultimi decenni favorito un allungamento ...