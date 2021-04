Coronavirus | il monitoraggio dell’Iss | l’indice Rt scende a 0 | 81 Rezza | «Ora le aperture non siano un liberi tutti»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Continua a calareRt nazionale, che misura la trasmissibilità del contagio da. Negli ultimi sette giorni il dato è passato da 0,85 a 0,81. È quanto emerge dall’ultimosettimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Secondo le anticipazioni di Repubblica, confermate dall’agenzia Ansa, potrebbero essere 14 le Regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla. A restare in rosso sarà sicuramente la Sardegna. Dubbi ancora per la posizione della Puglia che rimane fra arancione e giallo. In arancione dovrebbero restare la Calabria, la Valle d’Aosta e la Sicilia. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e ...

Confermato il miglioramento della situazione dei contagi che nella settimana dal 12 al 18 aprile, quella presa in considerazione per il monitoraggio della Cabina di regia diffuso oggi.