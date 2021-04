Chiamami ancora amore la storia di una coppia in crisi ancora prima di diventarlo (Di venerdì 23 aprile 2021) Andrà in onda dal 3 maggio 2021 la nuova fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore. E’ la storia di una coppia come tante ma con una storia molto forte che porta nella prima serata diversi temi non sempre approfonditi e trattati nel modo giusto. Una separazione e tutte le conseguenze che ha una scelta presa da due persona adulte che sono un uomo e una donna si, ma anche due genitori. E’ la storia di un amore che c’è stato, di una crisi in corso che forse in realtà, c’è sempre stata. Una coppia in crisi ancora prima di diventarlo. Perchè la storia di Enrico e Anna sembra essere la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Andrà in onda dal 3 maggio 2021 la nuova fiction di Rai 1. E’ ladi unacome tante ma con unamolto forte che porta nellaserata diversi temi non sempre approfonditi e trattati nel modo giusto. Una separazione e tutte le conseguenze che ha una scelta presa da due persona adulte che sono un uomo e una donna si, ma anche due genitori. E’ ladi unche c’è stato, di unain corso che forse in realtà, c’è sempre stata. Unaindi. Perchè ladi Enrico e Anna sembra essere la ...

Advertising

CinecittaNews : ‘Chiamami ancora amore', Scarano: “Il ‘femminile’ è dirompente” - rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad 'Chiamami ancora amore', la nuova fiction in arrivo su Rai con Greta Scarano… - indigo_film : Si può amare così tanto e sbagliare tutto lo stesso? CHIAMAMI ANCORA AMORE è la serie diretta da… - repubblica : 'Chiamami ancora amore', Greta Scarano: 'Indaghiamo sulla coppia in crisi' - sambucaproblems : @_AccioIdols @xparoledicarta Si lo dicevo giusto per correttezza haha comunque se non sbaglio la canzone è Chiamami… -