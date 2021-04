Carlo Conti sfida Pio e Amedeo con le classifiche di “Top Dieci”, Giorgia e Rita Pavone: novità, scaletta e curiosità (Di venerdì 23 aprile 2021) Carlo Conti rilancia “Top Dieci”, show che lo scorso anno segnò la ripartenza televisiva dopo il lockdown e ha avuto successo su Rai Uno, con una formula diversa, in uno studio nuovo all’Auditorium del Foto Italico, con un ristretto pubblico presente e un corpo di ballo. Un vero e proprio show per riprendere un po’ l’idea iniziale che per forza di cose lo scorso anno si è dovuto sacrificare. Il programma va in onda ogni venerdì in prima serata dopo diversi slittamenti per i lavori dello studio e lo spostamento dal sabato contro “Amici di Maria De Filippi” al venerdì. “Dobbiamo preservare il prodotto in questo periodo dell’anno. Succede che quando la Rete ha un budget stra-ridotto non si può garantire qualità intrattenimento sia venerdì che sabato per cui in alcune fasi di stagione. Non possiamo produrre e avere la forza economica per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)rilancia “Top”, show che lo scorso anno segnò la ripartenza televisiva dopo il lockdown e ha avuto successo su Rai Uno, con una formula diversa, in uno studio nuovo all’Auditorium del Foto Italico, con un ristretto pubblico presente e un corpo di ballo. Un vero e proprio show per riprendere un po’ l’idea iniziale che per forza di cose lo scorso anno si è dovuto sacrificare. Il programma va in onda ogni venerdì in prima serata dopo diversi slittamenti per i lavori dello studio e lo spostamento dal sabato contro “Amici di Maria De Filippi” al venerdì. “Dobbiamo preservare il prodotto in questo periodo dell’anno. Succede che quando la Rete ha un budget stra-ridotto non si può garantire qualità intrattenimento sia venerdì che sabato per cui in alcune fasi di stagione. Non possiamo produrre e avere la forza economica per ...

