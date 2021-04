Calcio Uefa, Monaco, San Pietroburgo e Siviglia sedi Euro 2020 (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 aopr. (Adnkronos) – Sono Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Siviglia le ultime tre sedi che ospiteranno le gare di Euro 2020. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della Uefa, a quanto apprende l’Adnkronos. Le tre città si vanno ad aggiungere alla lista delle nove sedi designate per gli Europei. Niente da fare per Dublino, rimpiazzata proprio da San Pietroburgo, e per Bilbao, sostituita da Siviglia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 aopr. (Adnkronos) – Sonodi Baviera, Sanle ultime treche ospiteranno le gare di. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della, a quanto apprende l’Adnkronos. Le tre città si vanno ad aggiungere alla lista delle novedesignate per glipei. Niente da fare per Dublino, rimpiazzata proprio da San, e per Bilbao, sostituita da. L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Uefa Europei: Ceferin 'felici garantire tifosi in tutti i match' Così il presidente Uefa, Aleksander eferin, spiega le decisioni sulle nuove sedi degli Europei di calcio. "Siamo davvero felici di poter garantire l'accesso ai tifosi in tutte le partite". L'Uefa - ...

Uefa, niente sanzioni per i club di Superlega: 'Vedremo in futuro" Il tema non era all'ordine del giorno, ma è ovvio che i massimi dirigenti della confederazione del calcio continentale abbiano affrontato l'argomento. Nella nota ufficiale, la Uefa si limita a ...

Calcio, nasce la Superlega europea con Juve, Inter e Milan. Uefa minaccia espulsioni dai campionati Il Sole 24 ORE UEFA, rimandata la decisione sulle sanzioni ai 12 club Comitato esecutivo Uefa, Ceferin ringrazia Al Khelaifi e Gravina Durante la ... Una crisi che dev’essere un’occasione per trasformare il calcio in un sistema sostenibile.

Saltano due sedi di Euro 2020 Siviglia e San Pietroburgo (che già ospiterà tre partite del Gruppo B e un quarto di finale) sostituiranno Bilbao e Dublino, che non potevano garantire uno stadio riempito al 25%, come auspicato dalla ...

