Bilbao cuore e gambe Vince al Tour of Alps con dedica a Scarponi (Di venerdì 23 aprile 2021) E' la discesa a decidere la tappa con più montagne al Tour of The Alps: nella picchiata verso Pieve di Bono, lo spagnolo Pello Bilbao recupera il terreno perso in salita al leader Simon Yates e al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) E' la discesa a decidere la tappa con più montagne alof The: nella picchiata verso Pieve di Bono, lo spagnolo Pellorecupera il terreno perso in salita al leader Simon Yates e al ...

Advertising

Logan_MF93 : Comunque volevo chiedere ad @AnderHerrera, visto che lui è un protettore del calcio romantico, come mai non è rimas… - Fra_Conti5 : @Pazzotiodio La parte finale in cui accusa i ricchi di aver rubato qualcosa che è del popolo quando lui è il primo… - JustAndreaZ : @AnderHerrera E porcodio se sei innamorato del calcio te ne stavi al Bilbao a giocare per la squadra del cuore.. ti… -