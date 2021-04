Bella Thorne | «Quando ho capito che dovevo essere me»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 aprile 2021) 23Senza etichette né paura di mostrarsi. Bella Thorne, attrice, cantante, scrittrice di libri che ne hanno raccontato le sfide personali, la lotta per riappropriarsi della propria salute mentale, ha capito un giorno di dover rinunciare a tutto. Specie, al desiderio, intrinseco alla natura umana, di piacere a chiunque, ovunque. L’ex stellina Disney, che il pubblico credeva dover corrispondere alla ragazzina conosciuta in tv, ha scelto se stessa, la propria «unicità». «Mi hanno insultata, maltratta, ma ero stanca di omologarmi», racconta oggi, guardando indietro. I traumi familiari, la morte prematura del padre, la dislessia, che sembrava destinata a portarle via il sogno di una carriera nello spettacolo. Poi, gli abusi sessuali, il giudizio, costante e severo, di chi l’avrebbe voluta identica al suo personaggio di Shake it up. La vita di Bella Thorne, che il 2 aprile scorso ha pubblicato Phantom, suo secondo singolo musicale, non è stata rose e fiori, quel che ci si aspetterebbe dal successo di una bambina prodigio. È stata complessa, faticosa, piena di ostacoli che ai più sono risparmiati. Eppure, l’artista è riuscita a vincerli, uno ad uno, arrivando ad un grado di consapevolezza che l’ha portata ad abbracciare se stessa e i propri desideri. Ivi compreso quello, inedito, di una famiglia tradizionale. Bella Thorne, legata a Benjamin Mascolo, ha deciso di sposarsi, con una doppia cerimonia, in Italia e negli Stati Uniti. «Non sono mai stata così felice», racconta, tra musica, droghe leggere e promesse al suo sé più profondo. https://www.youtube.com/watch?v=WAv7Mafd8HM