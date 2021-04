Ballardini: “Non so quanti punti servono per salvarsi. Spezia piacevole sorpresa” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro lo Spezia: “Era una partita che si giocava contro una squadra consolidata e che aveva una posizione di classifica ottima. Questo era allora. Oggi ci troviamo con gli stessi punti. Lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato e questo è quello che è successo da quella partita a oggi. Match decisivo? Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare sono poche e ogni gara ha un peso sempre più rilevante”. Sulla quota salvezza: “Penso che non ci sia una quota salvezza perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tecnico del Genoa, Davide, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro lo: “Era una partita che si giocava contro una squadra consolidata e che aveva una posizione di classifica ottima. Questo era allora. Oggi ci troviamo con gli stessi. Loè unadi questo campionato e questo è quello che è successo da quella partita a oggi. Match decisivo? Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare sono poche e ogni gara ha un peso sempre più rilevante”. Sulla quota salvezza: “Penso che non ci sia una quota salvezza perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei ...

