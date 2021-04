ATP Barcellona: impresa Sinner, battuto Rublev e domani semifinale (Di venerdì 23 aprile 2021) Avanzano gli azzurri del tennis, colpaccio all’. (Michael Reaves/Getty Images)L’azzurro numero 19 al mondo, Jannik Sinner, continua a sorprendere tutti: ieri ha battuto Roberto Bautista-Agut, numero 11 al mondo, per la terza volta nel 2021. Oggi era invece chiamato alla prova del nove contro il fortissimo russo Andrej Rublev. Una sfida che era anche un’altra grande prova di maturità per il ragazzo altoatesino, che non ha deluso le aspettative e punta dritto alla top ten. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gianluigi Quinzi, che fine ha fatto l’ex promessa del tennis azzurro Nei tre precedenti del 2021 contro lo spagnolo numero 11 al mondo, peraltro, Sinner era stato poi successivamente eliminato o comunque aveva perso. Era accaduto a Dubai contro il russo Aslan Karatsev e soprattutto Hubert Hurkacz, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Avanzano gli azzurri del tennis, colpaccio all’. (Michael Reaves/Getty Images)L’azzurro numero 19 al mondo, Jannik, continua a sorprendere tutti: ieri haRoberto Bautista-Agut, numero 11 al mondo, per la terza volta nel 2021. Oggi era invece chiamato alla prova del nove contro il fortissimo russo Andrej. Una sfida che era anche un’altra grande prova di maturità per il ragazzo altoatesino, che non ha deluso le aspettative e punta dritto alla top ten. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gianluigi Quinzi, che fine ha fatto l’ex promessa del tennis azzurro Nei tre precedenti del 2021 contro lo spagnolo numero 11 al mondo, peraltro,era stato poi successivamente eliminato o comunque aveva perso. Era accaduto a Dubai contro il russo Aslan Karatsev e soprattutto Hubert Hurkacz, ...

