Aperto alle medie ed elementari ‘Fruit and Salad Smart Games’ 2021, il campionato della buona alimentazione con video-talk e quiz a tema (Di venerdì 23 aprile 2021) Partito ‘Fruit and Salad Smart Games’ 2021, format didattico-formativo che promuove il consumo di ortofrutta. Nato come ‘campionato scolastico della sana alimentazione’ tra classi scolastiche è diventato un programma televisivo. I docenti della scuola elementare e media possono richiedere la partecipazione gratuita delle loro classi. TESTO COMPLETO NELLE INFORMAZIONI NON NECESSARIAMENTE LUNGO CON LINK + L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Partitoand, format didattico-formativo che promuove il consumo di ortofrutta. Nato come ‘scolasticosana’ tra classi scolastiche è diventato un programma televisivo. I docentiscuola elementare e media possono richiedere la partecipazione gratuita delle loro classi. TESTO COMPLETO NELLE INFORMAZIONI NON NECESSARIAMENTE LUNGO CON LINK + L'articolo .

Advertising

Roma : ??Roseto comunale, uno spettacolo di profumi e colori ai piedi dell’Aventino. Una collezione di oltre 1100 varietà… - SimoneCosimi : Dovevamo stare all'aperto, e ci chiudevano i parchi, i giardini e le spiagge. Dovremmo recarci nei negozi più a lun… - matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - KJMOONVS : oggi alle prima ora ho una verifica di algebra e ieri non ho aperto libro bene - Daniele_Manca : Riaperture Covid: le richieste delle Regioni: sì a ristoranti sia all’aperto che al chiuso, coprifuoco alle 23, ant… -