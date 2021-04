'Uomini e Donne', Eugenia e Massimiliano si baciano, ma le altre non ci stanno (Di giovedì 22 aprile 2021) Eugenia e Massimiliano concludono l'esterna con le telecamere spente e si baciano . A ' Uomini e Donne ' le corteggiatrici del tronista non ci stanno e dichiarano di sentirsi ' prese in giro '. 'Ho le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021)concludono l'esterna con le telecamere spente e si. A '' le corteggiatrici del tronista non cie dichiarano di sentirsi ' prese in giro '. 'Ho le ...

