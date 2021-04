Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 20:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione a Gabriella Luigi in studio in Europa abbiamo lanciato un piano da 750 miliardi di euro chiamato next generation you uno degli obiettivi del piano e supportare la transizione ambientale in il 10% del Piano europeo circa 70 miliardi di euro andrà in investimenti in infrastrutture Green economia circolare mobilità sostenibile solo in Italia lo ha spiegato il premier Mario Draghi il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà oggetto di due diverse riunioni del Consiglio dei Ministri un consiglio dei ministri domani per un primo esame del testo lunedì e martedì draghi illustrerà il piano alle camere solo dopo tra il 28 e il 29 aprile dovrebbe esserci il secondo Consiglio dei Ministri per l’esame il voto finale del PNRprima dell’invio alla commissione europea il 30 Aprile Risoluti ad ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione a Gabriella Luigi in studio in Europa abbiamo lanciato un piano da 750 miliardi di euro chiamato next generation you uno degli obiettivi del piano e supportare la transizione ambientale in il 10% del Piano europeo circa 70 miliardi di euro andrà in investimenti in infrastrutture Green economia circolare mobilità sostenibile solo in Italia lo ha spiegato il premier Mario Draghi il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà oggetto di due diverse riunioni del Consiglio dei Ministri un consiglio dei ministri domani per un primo esame del testo lunedì e martedì draghi illustrerà il piano alle camere solo dopo tra il 28 e il 29 aprile dovrebbe esserci il secondo Consiglio dei Ministri per l’esame il voto finale del PNRprima dell’invio alla commissione europea il 30 Aprile Risoluti ad ...

