Ue e India preparano la loro Via della Seta anti Pechino E l’Italia…

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il Financial Times rivela che l’Unione europea e l’hanno in programma di annunciare un progetto congiunto di infrastrutture e investimenti, su scala globale, pensato per competere con la Nuova Viacinese. L’indiscrezione filtra a distanza di pochi giorni dalla pubblicazionestrategia europea per l’Indo-Pacifico, regione definita “di primaria importanza strategica”. E nella quale i 27 dovrebbero cercare di sviluppare partenariati con i Paesi like-minded (tra cui l’ma anche il Giappone) nei settorisicurezza edifesa, anche per affrontare la sicurezza marittima, le attività informatiche dannose, la disinformazione, le tecnologie emergenti, il terrorismo e la criminalità organizzata. Il piano sarà presentato il prossimo 8 maggio, ...

