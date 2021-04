Tommaso Zorzi e Alba Parietti | la strana amicizia

Advertising

Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - fookinglosah23 : RT @fuoridallhype_: Abbiamo Priscilla Orietta Zorzi e poi Gilda che viene chiamata “il cane”, Tommaso stai a sgravà #tzvip - RosaDeSimone2 : RT @MediasetPlay: Gossip, ospiti speciali e tutta l’ironia del nostro @tommaso_zorzi: #IlPuntoZ INIZIA ORA su @MediasetPlay ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Akash Kumar continua a far discutere, nonostante abbia lasciato l'Isola dei Famosi dopo una sola settimana. L'influencer, ospite del programma Il Punto Z di, si è nuovamente sfogato contro alcuni degli ex compagni di (breve) avventura. Nello specifico, Kumar ha svelato retroscena su Elisa Isoardi e Awed . Akash Kumar al Punto Z: le ...In una recente intervista a Punto Zeta, programma condotto da, Signorini ha svelato le prime novità, affermando che insieme alla produzione è già alla ricerca di nuovi inquilini della ...In che rapporti stanno Tommaso Zorzi e la sua suocera mancata Alba Parietti? L’opinionista dell’Isola dei famosi e la mamma di Francesco ...Giovedì 22 aprile in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la ...