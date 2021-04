Titolo (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Considero Andrea Agnelli una persona intelligente, in gamba, preparata ma ha peccato di una sovrastima delle sue capacità, ha esagerato con la sua valutazione dando per scontato che tutto fosse facile nella vita". A parlare è il super tifoso juventino Paolo Brosio, commentando all'Adnkronos il naufragio della Superlega e la gestione della vicenda da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli. "Sono stati fatti degli errori di valutazione molto gravi -scandisce il giornalista- perché si è dato per scontato che i più ricchi comandano, ma non è così". "Secondo me è stato un errore -analizza Brosio- Non è che perché uno ha una buona idea, possa permettersi di realizzarla senza il consenso delle parti in causa. Questo è scavalcare i diritti dei più piccoli. Prima di uscire pubblicamente con un'idea del genere devi andare dalla Uefa, dal Coni, dalla Figc ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Considero Andrea Agnelli una persona intelligente, in gamba, preparata ma ha peccato di una sovrastima delle sue capacità, ha esagerato con la sua valutazione dando per scontato che tutto fosse facile nella vita". A parlare è il super tifoso juventino Paolo Brosio, commentando all'Adnkronos il naufragio della Superlega e la gestione della vicenda da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli. "Sono stati fatti degli errori di valutazione molto gravi -scandisce il giornalista- perché si è dato per scontato che i più ricchi comandano, ma non è così". "Secondo me è stato un errore -analizza Brosio- Non è che perché uno ha una buona idea, possa permettersi di realizzarla senza il consenso delle parti in causa. Questo è scavalcare i diritti dei più piccoli. Prima di uscire pubblicamente con un'idea del genere devi andare dalla Uefa, dal Coni, dalla Figc ...

