Superlega | tifosi tedeschi | ' ora è tempo di una resistenza ancora più forte'

Francoforte, 22 apr. (Adnkronos) - I gruppi organizzati di tifosi tedeschi hanno chiesto ancora più resistenza dopo il crollo della Superòega europea mentre si cerca una svolta importante nel calcio. Una dichiarazione congiunta di nove organizzazioni di tifosi ha affermato che anche una riforma della Champions League decisa all'inizio della settimana deve essere demolita e i soldi del gioco devono essere distribuiti in modo più uniforme. "Facciamo appello a tutti gli appassionati di calcio: è arrivato il momento di una resistenza ancora più forte. Gli eventi dei giorni scorsi hanno mostrato ciò che è possibile", afferma il comunicato. I tifosi hanno detto che gli organi direttivi di Fifa e Uefa e le federazioni ...

