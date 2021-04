SuperLega, la posizione di Scaroni è meno scomoda: ecco perché | News (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Milan, Scaroni, è stato a favore della SuperLega ad una condizione: ecco perché la sua posizione è meno scomoda Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Milan,, è stato a favore dellaad una condizione:la sua

Advertising

OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - Eurosport_IT : Il #Liverpool contro la #Superlega: tutti i giocatori dei Reds hanno pubblicato lo stesso messaggio ????? 'Non ci pi… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA GIOCATORI LIVERPOOL: 'NON CI PIACE E NON LA VOGLIAMO Questa è la nostra posizione collettiva'… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Liga e Tebas attaccano: «La Superlega è un progetto morto»: L’uragano Superlega sembra orma… - mirkoDA30 : @jason05_ Certamente AA è in una posizione difficile. Ceferin pero, a dispetto dei suoi atteggiamenti e parole da m… -