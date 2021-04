Superlega, il sondaggio che travolge Andrea Agnelli: web e social, gogna pubblica (Di giovedì 22 aprile 2021) Con oltre 2,1 milioni di menzioni e 122,6 milioni a livello globale tra commenti, like e condivisioni, nel giro di 48 ore, la Superlega ha superato i confini della viralità sui social per diventare un autentico fenomeno che ha scatenato la Rete. E lo ha fatto in un periodo in cui altri temi forti come pandemia e vaccinazioni dominavano la scena ormai da mesi. “Flop” è il termine più utilizzato in queste ore per definire l'idea di questa Superlega di cui avrebbero dovuto far parte 12 top team tra cui le italiane Juventus, Milan e Inter. Ebbene la Central Marketing Intelligence, agenzia specializzata in ricerche di mercato con i big data online, ha avviato un'indagine che aiuta a capire come mai, nel giro di pochissime ore, questa iniziativa sia naufragata. L'area del mondo dove il dibattito è esploso maggiormente è il Regno Unito. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Con oltre 2,1 milioni di menzioni e 122,6 milioni a livello globale tra commenti, like e condivisioni, nel giro di 48 ore, laha superato i confini della viralità suiper diventare un autentico fenomeno che ha scatenato la Rete. E lo ha fatto in un periodo in cui altri temi forti come pandemia e vaccinazioni dominavano la scena ormai da mesi. “Flop” è il termine più utilizzato in queste ore per definire l'idea di questadi cui avrebbero dovuto far parte 12 top team tra cui le italiane Juventus, Milan e Inter. Ebbene la Central Marketing Intelligence, agenzia specializzata in ricerche di mercato con i big data online, ha avviato un'indagine che aiuta a capire come mai, nel giro di pochissime ore, questa iniziativa sia naufragata. L'area del mondo dove il dibattito è esploso maggiormente è il Regno Unito. ...

