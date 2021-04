Superlega | Arteta | “I proprietari dell’Arsenal si sono scusati con me”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mikelha rivelato che i massimi dirigenti, ilo e l’amministratore delegato Stan Kroenke e Vinai Venkatesham, sipersonalmente con lui per via dell’iniziale adesione al progetto: “Le loro intenzioni erano buone, agivano per mettere il club nella posizione migliore per il presente e per il futuro ma hanno commesso un errore. E rispetto chi ha buone intenzioni e poi si scusa. Adesso dobbiamo tutti guardare avanti. C’è stata una reazione compatta di tutto il mondo del calcio e non solo. Citante lezioni da imparare da quello che è successo, e che devono servirci a portare il calcio in una posizione migliore”. SportFace.