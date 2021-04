Superbonus | M5s e Confindustria chiedono a Draghi altri 10 miliardi

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Per noi ilè essenziale”. Primo giro di tavolo tra Marioe i ministri sul Recovery fund, prime frizioni sul come dovranno essere spesi i 221previsti per l’Italia. Su 191 le redini rimangono saldamente nelle mani dell’asse tra Marioe Daniele Franco, scelta che fa mugugnare più di qualcuno nei partiti che sostengono la maggioranza, sui 30 previsti in un fondo complementare è battaglia. Il premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri competenti, oltre a Franco, Roberto Cingolani, Vittorio Colao e Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Elena Bonetti e Dario Franceschini. L’ecobonus al 110% è la misura che più sta a cuore ai 5 stelle, sulla quale si sono a lungo battuti Riccardo Fraccaro e lo stesso Patuanelli, e che tutto il Movimento ha ...

Dalla proroga delal 2023 come "elemento essenziale" per la valutazione del Pnrr a ... sono queste - a quanto si apprende da fonti di governo del Movimento - le proposte che ilha ...Riguardo alla progettualità, i 5 Stelle chiedono che nel capitolo rifiuti venga dettagliato, ad esempio, il no agli inceneritori e il ricorso all'idrogeno verde e non blu.“Per noi il superbonus è essenziale”. Primo giro di tavolo tra Mario Draghi e i ministri sul Recovery fund, prime frizioni sul come dovranno essere spesi i 221 miliardi previsti per l’Italia. Su 191 l ...Dai Cinque stelle arriva un avviso a Cingolani: "Sì all'idrogeno verde nei progetti, no a quello blu". E poi ancora: "Alt agli inceneritori" ...