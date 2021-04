“Sono rivali in amore”. Scintille assicurate stasera all’Isola dei Famosi 2021: il pubblico non aspetta che ‘quel’ momento (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è grande attesa per la nuova puntata, l’undicesima per la precisione, de ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi. I telespettatori avranno innanzitutto la possibilità di vedere altri nuovi concorrenti in Honduras. Infatti, è confermato ufficialmente l’arrivo di Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Infatti, stando a quanto riferito da ‘Gossip e Tv’, il programma Mediaset dovrebbe essere prolungato ancora e dunque c’è bisogno di gente nuova. Grande curiosità anche per capire chi potrà abbandonare il reality show. In lizza ci Sono Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Ovviamente lo si scoprirà nella serata del 22 aprile. Ma non è tutto perché si era vociferato nei giorni scorsi dell’approdo anche di Ignazio Moser, ma pare invece che la sua presenza dovrà essere rimandata. Avrebbe iniziato infatti la sua quarantena ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è grande attesa per la nuova puntata, l’undicesima per la precisione, de ‘L’Isola dei’ di Ilary Blasi. I telespettatori avranno innanzitutto la possibilità di vedere altri nuovi concorrenti in Honduras. Infatti, è confermato ufficialmente l’arrivo di Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Infatti, stando a quanto riferito da ‘Gossip e Tv’, il programma Mediaset dovrebbe essere prolungato ancora e dunque c’è bisogno di gente nuova. Grande curiosità anche per capire chi potrà abbandonare il reality show. In lizza ciFariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Ovviamente lo si scoprirà nella serata del 22 aprile. Ma non è tutto perché si era vociferato nei giorni scorsi dell’approdo anche di Ignazio Moser, ma pare invece che la sua presenza dovrà essere rimandata. Avrebbe iniziato infatti la sua quarantena ...

Advertising

Anna11563647 : RT @FabioCasalucci: @ilfoglio_it @jack_omalley Ma smettila che non ci crede nessuno. È solo un altro estremo (e puerile) tentativo di getta… - Josto51037271 : RT @FabioCasalucci: @ilfoglio_it @jack_omalley Ma smettila che non ci crede nessuno. È solo un altro estremo (e puerile) tentativo di getta… - FabioCasalucci : @ilfoglio_it @jack_omalley Ma smettila che non ci crede nessuno. È solo un altro estremo (e puerile) tentativo di g… - SaviCarlone : Ragazzi... io l'ho scritto ieri... molto chiaro... qui siamo a minacce tra bande rivali perché ballano tanti soldi… - dur_ioson : @MilanNewsit solo 3 punti? e le altre 5 partite dove ci sono le dirette rivali? che siano cotti ormai è chiaro, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono rivali La corsa verde Usa e Cina, rivali su tutto, trovano una tregua nel nome della pax climatica. 'Siamo impegnati sul ... Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere noi ...

Florentino Pérez insiste con la Super Lega: dove c'è lui, ci sono i soldi Entrambi i periodi di presidenza, però, sono coincisi con altrettante polemiche. La prima e più clamorosa è stata lo 'strappo' di Luis Figo ai rivali storici del Barcellona . Perez lo promise per ...

MotoGP, Alex Rins: “Sono competitivo dal 2018, ma i rivali non mi calcolano” Corse di Moto Ippodromo La Maura San Siro: le 14 corse di venerdì e sabato Le corse del venerdì e del sabato all'Ippodromo Snai la Maura Trotto di Milano con un totale di 14 corse. All’Ippodromo Snai La Maura Trotto di Milano con la 27\^ giornata stagi ...

AMARCORD, Quel 5-0 dei viola alla Juventus nel '41 Domenica la Fiorentina sfiderà al Franchi la Juventus in una partita dall'importanza capitale per il tifo viola che da casa spingerà i suoi calciatori. La Nazione in edicola ...

Usa e Cina,su tutto, trovano una tregua nel nome della pax climatica. 'Siamo impegnati sul ... Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, cheessenziali per sostenere noi ...Entrambi i periodi di presidenza, però,coincisi con altrettante polemiche. La prima e più clamorosa è stata lo 'strappo' di Luis Figo aistorici del Barcellona . Perez lo promise per ...Le corse del venerdì e del sabato all'Ippodromo Snai la Maura Trotto di Milano con un totale di 14 corse. All’Ippodromo Snai La Maura Trotto di Milano con la 27\^ giornata stagi ...Domenica la Fiorentina sfiderà al Franchi la Juventus in una partita dall'importanza capitale per il tifo viola che da casa spingerà i suoi calciatori. La Nazione in edicola ...