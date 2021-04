Sistema Patria, sorveglianza in salsa cinese in Venezuela (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non c’è amore più grande che quello che si sente qui, nel petto, per una causa, per una Patria, per una gente, per un popolo, per una causa umana”. Questa frase del defunto presidente Hugo Chávez appare, in caratteri cubitali, nella prima schermata del sito Sistema Patria; una piattaforma digitale creata dal regime Venezuelano per gestire il pagamento degli stipendi dei funzionari pubblici, i sussidi economici e ora anche il programma di vaccinazione anti-Covid. Dal 2018 il governo socialista insiste in questa presunta “digitalizzazione” del Paese. Inizialmente era stato presentato come il “Carnet della Patria”, una tessera per accedere ai negozi alimentari con prezzi agevolati, ma l’iniziativa non era stata ben ricevuta dai Venezuelani. Non solo perché il database del ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non c’è amore più grande che quello che si sente qui, nel petto, per una causa, per una, per una gente, per un popolo, per una causa umana”. Questa frase del defunto presidente Hugo Chávez appare, in caratteri cubitali, nella prima schermata del sito; una piattaforma digitale creata dal regimeno per gestire il pagamento degli stipendi dei funzionari pubblici, i sussidi economici e ora anche il programma di vaccinazione anti-Covid. Dal 2018 il governo socialista insiste in questa presunta “digitalizzazione” del Paese. Inizialmente era stato presentato come il “Carnet della”, una tessera per accedere ai negozi alimentari con prezzi agevolati, ma l’iniziativa non era stata ben ricevuta daini. Non solo perché il database del ...

Advertising

PAPLURA : Avete fatto passare #Ceferin per il salvatore della patria, quando in realtà è il peggiore di tutti. Ma almeno vi s… - NonVaccinato : @MichelaMarzano (...) Risuonano come un monito, tuonano fragorosi i versi del Canto VI del Purgatorio, di Dante Ali… - rinaldodinino : @LegaSalvini VERGOGNA , TRADITORE DELLA PATRIA , con quale faccia tosta ora continuerai a svolgere il ruolo di MINI… - Freddyascott : @ciolanoglu Qui si e’ cercato di scappare da un concetto in cui si vive una mediocrità’ gestionale calcistica in pa… - giuseppeadurno : @Noiconsalvini In questa Italia dei Poteri Corrotti 'nemici della propria Patria' e con cittadini Rassegnati-pecore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Patria La UE vuole tassare tutto il Mondo! Neocolonialismo verde a Bruxelles ... il che significa che i prodotti importati non possono essere soggetti a misure più severe rispetto ai prodotti fabbricati in patria. Questo fa presumere che il sistema ETS, sullo scambio di quote di ...

SuperLega, hanno vinto i tifosi Non poteva essere altrimenti nella patria che ha inventato il 'football': dove i meriti sportivi ... E ora sembrerebbe voler cogliere l'occasione per dare una nuova struttura al sistema, in un modello ...

Huawei, il bando degli Usa la penalizza anche in patria Key4biz.it Natale di Roma 2021, Virginia Raggi all’Altare della Patria per festeggiare la nascita di Roma VIDEO Natale di Roma 2021, Virginia Raggi all'Altare della Patria per festeggiare la nascita di Roma nel giorno della fondazione, 21 aprile VIDEO.

Coronavirus, come funziona il passaporto vaccinale all’estero In Cina, Israele, Danimarca e Arabia Saudita: dalla possibilità di scaricarlo in chat al «libretto verde» per chi può viaggiare. Le app per e le date dello stop alle restrizioni ...

... il che significa che i prodotti importati non possono essere soggetti a misure più severe rispetto ai prodotti fabbricati in. Questo fa presumere che ilETS, sullo scambio di quote di ...Non poteva essere altrimenti nellache ha inventato il 'football': dove i meriti sportivi ... E ora sembrerebbe voler cogliere l'occasione per dare una nuova struttura al, in un modello ...Natale di Roma 2021, Virginia Raggi all'Altare della Patria per festeggiare la nascita di Roma nel giorno della fondazione, 21 aprile VIDEO.In Cina, Israele, Danimarca e Arabia Saudita: dalla possibilità di scaricarlo in chat al «libretto verde» per chi può viaggiare. Le app per e le date dello stop alle restrizioni ...