Sinner-Bautista Agut in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner oggi se la vede con Roberto Bautista-Agut al terzo turno dell’Atp 500 di Barcellona. Il giovane azzurro, in seguito al successo agevole sul bielorusso Egor Gerasimov all’esordio, ritrova il regolare spagnolo con il quale si è aggiudicato gli unici due precedenti: a Miami e a Dubai vinse senza difficoltà l’altoatesino. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 22 aprile, come secondo match dalle ore 11:00 (dopo Shapovalov-Auger Aliassime). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannikse la vede con Robertoal terzo turno dell’Atp 500 di. Il giovane azzurro, in seguito al successo agevole sul bielorusso Egor Gerasimov all’esordio, ritrova il regolare spagnolo con il quale si è aggiudicato gli unici due precedenti: a Miami e a Dubai vinse senza difficoltà l’altoatesino. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 22 aprile, come secondo match dalle ore 11:00 (dopo Shapovalov-Auger Aliassime). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, ...

