(Di giovedì 22 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Salvini: 'Ha vinto la gente. Milan, concentrati sul campionato': Salvini: 'Ha vinto la gente. Milan, concentrati su… - Gazzetta_it : L'opinione di #Salvini sulla #Superlega: 'Ha vinto la gente. #Milan, concentrati sul campionato' - napolista : #Salvini sulla #SuperLega: “Ha vinto la gente. Giù il cappello a #Johnson' Il leader del carroccio «Non è che ques… - ElisaMessina17 : RT @monicaguerzoni: Venerdi #Salvini esulta per il #decretoCovid e si intesta le #riaperture: “Ha vinto il buonsenso”. Oggi lo stesso #Salv… - peterkama : salvini : abbiamo chiesto 5 cose , ne abbiamo ottenuto 0 MA NON ERA LA LEGA CHE AVEVA VINTO 6 GIORNI FA? LE GRANDI RIAPERTURE DEL 26 APRILE -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vinto

Agenzia ANSA

"Non riesco a capire, perché si può andare a cinema e non si può vedere una partita di tennis all'aperto?". Matteoè reduce da un pomeriggio piuttosto agitato e il suo esordio è lontano dalla Superlega. Ma ci arriviamo in fretta. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! ......Sport ha raccolto il commento di Matteosulla questione SuperLega Innegabile la forza di Johnson in questo confronto Adesso è il momento di mettersi sotto a lavorare però secondoe ...Il leader della Lega ha commentato il precoce fallimento della Superlega: 'La passione popolare ha battuto 2-0 gli interessi economici di pochi'.Il leader del carroccio «Non è che questi tre giorni hanno ulteriormente allontanato la gente e dato un colpo alla passione per il calcio?» ...