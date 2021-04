Recovery | la bozza del piano da 221 | 5 miliardi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ammonta a 221,5 iilplan targato Italia, di cui 191,5finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal fondo complementare. Due gli “obiettivi chiave” che il Pnrr si pone: “Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica” e “contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana”. E’ quanto si legge nel documento di sintesi messo a punto dal Mef e sul tavolo della riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri interessati al dossier e i capidelegazione delle forze di maggioranza. E’ iniziata intorno alle 10.30 a Palazzo Chigi la riunione sul Pnrr con il premier Draghi, i capidelegazione delle forze di maggioranza e i ministri più coinvolti nella stesura del, tra questi Vittorio Colao e Roberto Cingolani. Domani è ...

Roma, 22 apr 11:40 - Fra gli investimenti contenuti nella proposta "a valere sulla programmazione complementare al Pnrr", allegata alladel piano che domani approderà in Consiglio dei ministri, sono previsti 1,15 miliardi per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e ......minuto a Palazzo Chigi la riunione del premier Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco con i capidelegazione e i ministri coinvolti sul dossier. Sul tavolo c'è ladel ...Dei 25,3 miliari previsti dal Pnrr per investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità sostenibile, 4,64 miliardi, fra fondi in ...Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della Pubblica amministrazione. E' quanto prevede una bozza elaborat ...