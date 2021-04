Pd, ma dove sono le donne nelle città? (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista delle elezioni municipali che interessano anche le maggiori metropoli, il Pd si trova nella scomoda circostanza di doversi contrapporre a candidature femminili di peso, Virginia Raggi nella Capitale, Chiara Appendino a Torino e Alessandra Clemente proposta da Luigi De Magistris per succedergli alla guida dell’amministrazione partenopea. Il Pd, che già ha dovuto correre ai ripari dopo aver nominato solo maschi come ministri del governo di Mario Draghi, non sembra in grado di presentare candidature femminili competitive e non si è posto, almeno finora, nemmeno il problema. Anzi, la candidatura di Isabella Conti alle primarie del centrosinistra petroniano viene scartata dal Pd in quanto “renziana”. Probabilmente ci saranno candidate del Pd ai municipi di molte città, ma l’assenza nelle aree metropolitane ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista delle elezioni municipali che interessano anche le maggiori metropoli, il Pd si trova nella scomoda circostanza dirsi contrapporre a candidature femminili di peso, Virginia Raggi nella Capitale, Chiara Appendino a Torino e Alessandra Clemente proposta da Luigi De Magistris per succedergli alla guida dell’amministrazione partenopea. Il Pd, che già ha dovuto correre ai ripari dopo aver nominato solo maschi come ministri del governo di Mario Draghi, non sembra in grado di presentare candidature femminili competitive e non si è posto, almeno finora, nemmeno il problema. Anzi, la candidatura di Isabella Conti alle primarie del centrosinistra petroniano viene scartata dal Pd in quanto “renziana”. Probabilmente ci saranno candidate del Pd ai municipi di molte, ma l’assenzaaree metropolitane ...

