Orietta Berti a Paperopoli: ecco la sua versione Disney (Di giovedì 22 aprile 2021) Orietta Berti entusiasta della sua trasformazione in un personaggio Disney. «Una notizia bellissima: mi somiglia, è anche bella in carne.» La cantante di Cavirago diventa un cartone. Orietta Berti vede la sua trasformazione in un personaggio Disney prendere forma nel numero 3413 di Topolino in edicola dal 21 Aprile. "Paperetta Berti" canta, è allegra e va in barca con Paperino che rema e la ascolta estasiato. Parlando della celebre rivista la cantante dice: «Quando ero ragazza l'ho sempre comprato. Ho continuato poi da grande. Quando facevo i tour enormi avevo sempre una copia di Topolino con me. Mi alleggeriva, mi rilassava, mi faceva compagnia. Ancora oggi sul solaio conservo una bella raccolta. La mia nipotina ne va già matta: le abbiamo già regalato Minnie, ...

