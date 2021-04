Omicidio Elena Serban, fermato il suo presunto assassino (Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva la svolta nel caso dell’Omicidio di Elena Serban, la 32enne trovata morta nel suo appartamento ad Aosta, dove viveva da circa un mese dopo essersi trasferita da Lucca. fermato il suo presunto assassino. Come riportato da FanPage, si tratta di un trentaseienne valdostano originario di Sorso (Sassari): l’uomo è “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’Omicidio di Elena. Ora è accusato di Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il sospettato aveva già lasciato la Valle d’Aosta dopo l’Omicidio di Elena, cercando di rientrare in Sardegna. L’uomo ha già precedenti per tentata violenza sessuale. Dopo il delitto le indagini si erano concentrate intorno al mondo della prostituzione, per ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva la svolta nel caso dell’di, la 32enne trovata morta nel suo appartamento ad Aosta, dove viveva da circa un mese dopo essersi trasferita da Lucca.il suo. Come riportato da FanPage, si tratta di un trentaseienne valdostano originario di Sorso (Sassari): l’uomo è “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’di. Ora è accusato divolontario aggravato dalla crudeltà. Il sospettato aveva già lasciato la Valle d’Aosta dopo l’di, cercando di rientrare in Sardegna. L’uomo ha già precedenti per tentata violenza sessuale. Dopo il delitto le indagini si erano concentrate intorno al mondo della prostituzione, per ...

